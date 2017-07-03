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Ve Pepe Beşiktaş'ta

Son sürat stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli dünya yıldızı savunmacı Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. deneyimli oyuncu en kısa sürede İstanbul'a gelecek.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
Ve Pepe Beşiktaş'ta

Son iki sezonda Süper Lig'e damga vuran Beşiktaş bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah Beyazlılar, menajer Ahmet Bulut aracılığyla sürdürdüğü Pepe transferi operasyonunda mutlu sona ulaştı.

"Direkt İstanbul'a gel!"

Dün akşam oynanan Konfederasyon Kupası maçında Meksika'yı 2-1 mağlup eden ve 3. olan Portekiz'in başarılı stoperi Pepe'ye maçın ardından ulaşan Beşiktaşlı yöneticiler, yıldız ismin en kısa sürede İstanbul'a gelmesini istediler.

İki yıllık toplam 10 milyon euro

34 yaşındaki stoperin Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu süre için toplam 10 milyon euro kazanacağı belirtilirken, bu paranın içine imza parasının da dahil olduğu öğrenildi. Ancak imza parasının ne kadar olduğu konusunda net bir bilgi mevcut değil. 

Çin kampına götürülecek!

Pepe, Beşiktaş'a imza atmasının ardından takımın 16-20 Temmuz tarihleri arasındaki Çin kampına da götürülecek ve tatile bu kamptan sonra çıkacak. 

KAP açıklaması hazırlanıyor

Yönetim, KAP bildirimi için de çalışmalara başladı. İlk olarak "Görüşmelere başlanmıştır" şeklinde bir bildirim yapılacak. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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