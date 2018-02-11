Ve Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de Aykut Kocamana'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında kulüp bulamayınca yönetimin, teknik heyete affedilmesi yönünde görüş bildirdiği Ozan Tufan, önümzdeki hafta takıma katılıyor.

Hafta içinde Aykut Kocaman ile bir araya gelecek olan Ozan, bu görüşme sonrası yeniden takımla çalışmalara aşlayacak. Ozan şimdilik Dereağzı'nda idman yapıyor.

Kaynak:Türkiye