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Ve ortaya çıktılar... göz açtırmıyorlar...

Hakkari'de,Irak sınırında kurduğu üs bölgeleri ile teröristlerin geçiş güzergahlarınıkontrol altında tutan güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:58
Ve ortaya çıktılar... göz açtırmıyorlar...

Hakkari'de güvenlik güçleri, Irak sınırında kurduğu üs  bölgeleri ile teröristlerin geçiş güzergahlarını kontrol altında tutuyor.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik  asker ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonlar devam ediyor.

Güvenlik güçleri, teröristlerden temizlenen yüksek rakımlı alanlara  kurduğu yeni üs bölgeleri ile örgüt mensuplarının geçiş güzergahlarını kontrol  altında tutuyor.

Dağbaşı, Gerki, Çilekli Tepe, Seri Ertuşi ve  2 bin 173 rakımlı tepe  üs bölgelerinde büyük başarı sağlayan güvenlik güçleri, bölgede teröristlere  adeta göz açtırmıyor.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Çukurca 2.  Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral  Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, üs bölgelerini  ziyaret ederek operasyonlara katılan asker ve özel harekat polisleriyle bir araya  geldi.

Tokel, Ersay, Korkmaz ve Dilberoğlu, daha sonra bölgede terör örgütüne  yönelik operasyonlara katıldı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:58
  1. HAKKARİ
  2. Irak sınırı
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