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Ve Nasri'nin yeni takımı belli oldu

Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri'nin yeni takım belli oldu.

19 Ocak 2018 Cuma 14:05
Ve Nasri'nin yeni takımı belli oldu

Antalyaspor'a transferi büyük sansasyon yaratan fakat performansı bunun gerisinde kalan Samir Nasri, Premier Lig'e geri dönüyor.
 
Samir Nasri ile yolların ayrılacağını açıklayan Hamzaoğlu, “Sürekli yurt dışında. Kulüple de sürekli menajerleri aracılığıyla iletişim halinde. İsteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Anlaşırlarsa Nasri bir başka kulübe gidecek.' demişti.
 
Daha önce Arsenal ve Manchester City'de forma giyen Samir Nasriİngiltere'ye geri dönebilir.
 
West Ham istiyor
 
İngiltere kaynaklı habere göre; Nasri'ye en büyük ilgiyi gösteren ekip West Ham United. Bir hücumcu orta saha isteyen David Moyes'un listesinin zirvesindeki isim Joao Mario iken bu transfer başarırız sonuçlanınca ibre Nasri'ye döndü.
 
Listesinde 18 milyon pound değerindeki Gaitan'u bulunduran West Ham, çok daha ucuz mal olacak olan Nasri'ye karar kıldı.
 
Nasri'nin kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir isim olması transferi kolaylaştırırken, yıldız oyuncuya verilecek yüksek yıllık ücret, bonservis bedeli düşük olduğu için sorun edilmiyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:05
  1. Samir Nasri
  2. nasri
  3. antalyaspor
  4. West Ham United
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