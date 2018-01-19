Ve Nasri'nin yeni takımı belli oldu

Antalyaspor'a transferi büyük sansasyon yaratan fakat performansı bunun gerisinde kalan Samir Nasri, Premier Lig'e geri dönüyor.



Samir Nasri ile yolların ayrılacağını açıklayan Hamzaoğlu, “Sürekli yurt dışında. Kulüple de sürekli menajerleri aracılığıyla iletişim halinde. İsteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Anlaşırlarsa Nasri bir başka kulübe gidecek.' demişti.



Daha önce Arsenal ve Manchester City'de forma giyen Samir Nasri, İngiltere'ye geri dönebilir.



West Ham istiyor



İngiltere kaynaklı habere göre; Nasri'ye en büyük ilgiyi gösteren ekip West Ham United. Bir hücumcu orta saha isteyen David Moyes'un listesinin zirvesindeki isim Joao Mario iken bu transfer başarırız sonuçlanınca ibre Nasri'ye döndü.



Listesinde 18 milyon pound değerindeki Gaitan'u bulunduran West Ham, çok daha ucuz mal olacak olan Nasri'ye karar kıldı.



Nasri'nin kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir isim olması transferi kolaylaştırırken, yıldız oyuncuya verilecek yüksek yıllık ücret, bonservis bedeli düşük olduğu için sorun edilmiyor.

Kaynak: Skorer