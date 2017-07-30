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Ve mutlu son… Burak Yılmaz Süper Lig’e geri döndü!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz'ın transferi için müjdeyi verdi ve "Burak Yılmaz, yeniden Trabzonspor'da. Transfer inşallah 2 Ağustos'taki Trabzonspor Şenlikleri'ne yetişecek." dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 21:48
Ve mutlu son… Burak Yılmaz Süper Lig’e geri döndü!

Trabzonspor'un 50. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'a taraftarlara seslenen başkan Muharrem Usta, Burak Yılmaz transferinin bittiği müjdesini verdi. "Burak Yılmaz yeniden Trabzonspor'da" diyen Muharrem Usta, "İnşallah transfer 2 Ağustos'taki şenliklere yetişecek. Salı ya da Çarşamba, iki-üç gün içerisinde görünen o ki hep beraber mutlu olacağız. Hepimizin arkasında doya doya koşacağı takımı, hepimizin özlediği Trabzonspor'u sizlere izlettirmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

2010-11 sezonundan da bahseden Muharrem Usta, "Bu sezon güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. 50. yılda hedeflerimiz doğrultusunda inşallah çok güzel günler yaşayacağız. Biz, yedinci şampiyonluğumuz olan 2010/11 şampiyonluğuna saplanıp kalmayacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 21:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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