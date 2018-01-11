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Ve menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Portekizli yıldız futbolcunun menajeri Catio Balde Bruma'nın Galatasaray'a dönmesi imkansız

11 Ocak 2018 Perşembe 11:57
Ve menajerinden flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray’ın sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Bruma’dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Sezon başında 15 milyon euro karşılığında RB Leipzig’e transfer olan Portekizli futbolcuyu Galatasaray’a ilk getiren isim olan Fatih Terim’in yeniden takımın başına geçmesiyle oyuncu için girişimde bulunulduğu belirtilmişti.

'Kulüp için çok önemli'

Bruma’nın menajeri Catio Balde Skorer’e yaptığı açıklamada bu transferi ‘imkânsız’ olarak nitelendirdi ve bu kelimeyi üstüne basarak bir kaç kez ısrarla tekrarladı. Hem kulübün, hem oyuncunun bu transferle ilgili düşüncelerini paylaşan Balde “Bruma Leipzig için çok önemli bir oyuncu. Kulüp kendisinin gelişimine özel bir önem veriyor ve bırakmayı kesinlikle istemiyor. Belki çok fazla forma giymiyor gibi görünebilir ama Bundesliga’da ilk sezonunu yaşayan genç bir oyuncu için oldukça iyi süre buldu.” dedi.

'Terim'e hayran ama..'

Fatih Terim faktörünü ve kiralık seçeneğini de kendisine sorduğumuz Balde şu yanıtı verdi: “Bruma, Fatih Terim’i çok seviyor ve aynı zamanda kendisinin bir hayranı. Ancak şu aşamada o da geri dönmeyi düşünmüyor. Leipzig ile yola devam etmek istiyor. Şu an için bu transfer imkansız. Gelecek için şimdiden bir şey söylemek zor. Ama bugünden bakınca gelecek sezon için de böyle bir transferin olması mümkün görünmüyor.”

Leipzig’in tavrı net

Öte yandan Leipzig Kulübü’ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre de Alman ekibi, futbolcuyla yola devam edecek. Leipzigli yöneticilerin Bruma’yı ne kiralık ne de bonservisiyle bırakmama kararı aldıkları öğrenildi.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 11:57
  1. Bruma
  2. Galatasaray
  3. Catio Balde
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