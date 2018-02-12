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Ve Marcelo,Neymar'ın gideceği takımı açıkladı!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Marcelo, PSG'nin yıldızı Neymar'ın transferi hakkında konuştu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:25
Ve Marcelo,Neymar'ın gideceği takımı açıkladı!

Geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bedelle Barcelona'dan Paris Saint Germain'in yolunu tutan Neymar'ın adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez de Ballon d'Or 2017 sırasında yaptığı bir açıklamada yıldız futbolcuyu takımlarında görmek istediklerini alenen beyan etmişti.

Neymar'ın Brezilya milli takımından arkadaşı olan Real Madridli Marcelo ise Brezilyalı süperstar ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Esporte Interativo'ya konuşan Marcelo, "Bence Neymar bir gün kesinlikle Real Madrid forması giyecek." sözlerini kullandı.

Neymar'ın Real için çok uygun bir transfer olacağının altını çizen Marcelo, "Eğer bize transfer olursa bu, harika olur." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:25
  1. Neymar
  2. marcelo
  3. Real Madrid
  4. PSG
  5. Brezilya

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