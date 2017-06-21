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Ve Maicon resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Maicon transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasraay stoper mevkisi için uzun süredir gündeminde olan Maicon ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 03:24
Ve Maicon resmen Galatasaray'da

GalatasarayMaicon transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasraay stoper mevkisi için uzun süredir gündeminde olan Maicon ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen  Maicon için kulübe 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Maicon'a ise yıllık 2 milyon 600 bin euro ödenecek.

Maicon, Galatasaray forması ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederse 250 bin euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında forma giyerse 250 bin euro ödeyecek. Ayrıca Maicon sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin euro 50 maç oynarsa 250 bin euro daha bonus ödenecek.

Kaynak:Ntvspor

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 03:24
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