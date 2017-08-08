Ve LYS tercih sonuçları açıklandı!

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için meraklı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından LYS tercih sonuçları az önce adayların erişimine açıldı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında Üniversite tercihleri gerçekleştiren adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden LYS tercih sonuçlarına erişebilecek.

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LYS puanlarım nasıl hesaplanıyor? Yerleştirme puanı nedir?

LYS puanları ham ve yerleştirme puanı olarak ikiye ayrılır. Ham puan YGS ve LYS’de yaptığınız netler üzerinden hesaplanır. En büyük LYS ham puanı 500, en düşük LYS ham puanı ise 100’dür.

Adayın bir alandan (MF, TM, TS veya DİL) LYS puanının hesaplanabilmesi için o puan türüne ait testlerden en az ikisinden 0.5 net yapmalıdır.

Ek puan ise özel başarısı olan adaylara (ör. TÜBİTAK başarısı) veya teknik liselerin ve meslek liselerinin ilgili programlarına (ör. İmam Hatip Lisesi – İlahiyat, bütün programlar için ÖSYS kılavuzu Tablo 3A’ya bakabilirsiniz) geçişlerinde uygulanır. Okul birincilerine ise bazı programlarda özel kontenjan ayrılır. Ayrıca sanatta ve spor dallarında üstün yetenekli adaylar için de istisnalar bulunmaktadır.

LYS 2017 KAYIT İŞLEMLERİ

LYS tercih sonuçlarının ardından kayıt ve ek yerleştirme işlemleri başlayacak. Adayların üniversite kesin kayıt tarihleri de belli oldu. İnternet üzerinden 11-16 Ağustos tarihleri arasında, üniversiteler üzerinden başvuru yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt yapabilecekler. İnternet üzerinden başvurular e-devlet sitesinde gerçekleştirilecek. e-Devlet sitesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı sayfası altında üniversite kayıtları linkinden yapılabilinecek. Öğrencinin kayıt tarihlerinde yanında bulundurması gerekenler; ÖSYS sonuç belgesi, nüfus cüzdanının onaylı örneği, ikametgah adresi, askerlik belgesi, 12 tane fotoğraf (4.5 x 6 (cm)).

LYS EK YERLEŞTİRME

Ek yerleştirme ise boş kalan kontenjanlardan sonra belli olacak. Üniversite adayları ek yerleştirme ile tekrar şanslarını deneyebilecek.