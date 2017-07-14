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Ve Lucescu itiraf etti!

Lucescu, Zenit’e gitmeden önce Fenerbahçe’den 3 yıllık teklif aldığını ancak FFP nedeniyle transfer yapamayacağı için reddettiğini açıkladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
Ve Lucescu itiraf etti!

Rus Sport Express gazetesine konuşan 71 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, Zenit'in başına geçmeden önce Fenerbahçe Asbaşkanı ile bir araya geldiğini ve kendisine 3 yıllık sözleşme teklif edildiğini açıkladı.

Lucescu, sarı-lacivertli kulübün kendisine Zenit'ten daha fazlasını teklif ettiğini ancak Fenerbahçe'nin UEFA'nın FFP gözetimi nedeniyle transfer sorunu olduğu için tekliği kabul etmediğini söyledi. Lucescu, Türk kulüplerinin başarısızlığını ise 2 yılda bir başkan değişmesine ve en ufak başarısızlıkta takımın komple yenilenmesine bağladı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
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