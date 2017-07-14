Ve Lucescu itiraf etti!

Rus Sport Express gazetesine konuşan 71 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, Zenit'in başına geçmeden önce Fenerbahçe Asbaşkanı ile bir araya geldiğini ve kendisine 3 yıllık sözleşme teklif edildiğini açıkladı.



Lucescu, sarı-lacivertli kulübün kendisine Zenit'ten daha fazlasını teklif ettiğini ancak Fenerbahçe'nin UEFA'nın FFP gözetimi nedeniyle transfer sorunu olduğu için tekliği kabul etmediğini söyledi. Lucescu, Türk kulüplerinin başarısızlığını ise 2 yılda bir başkan değişmesine ve en ufak başarısızlıkta takımın komple yenilenmesine bağladı.