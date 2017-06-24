Katar körfez ülkelerinin tüm şartlarını reddetti
Katar, 'gerçekçi ve mantıklı olmadığı' gerekçesiyle ambargo uygulayan 4 Arap ülkesinin taleplerini reddetti. Reddedilen talepler arasında Türk askeri üssünün kapatılması da yer aldı.24 Haziran 2017 Cumartesi 17:15
Katar, 4 Arap ülkesinin 13 maddelik talep listesini reddetti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Sani, taleplerin gerçekçi ve mantıklı olmadığını söyledi.
ABD ve İngiltere'nin bu taleplerin mantıklı olmasını istediklerini hatırlatan Al-Sani, 4 Arap ülkesinin bu talebi yerine getirmediğini söyledi.
İstenilen taleplerin Katar'la ilgili meselenin terörle mücadelede olmadığını gösterdiğini ifade eden El-Sani, Katar'ın egemenliğinin kısıtlanmay ve, dış politikasının bağımlı hale getirilmeye çalışıldığını dile getirdi.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a ilettiği 13 maddelik listede Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü kapatması da yer alıyordu. İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması da talepler arasında bulunuyor.