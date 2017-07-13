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Ve itiraf etti: Talimat Gülen'den!

Darbe girişimine ilişkin Kara Harp Okulu Komutanlığında yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:41
Ve itiraf etti: Talimat Gülen'den!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

İddianamede, eski Albay İlhami Polat’ın eşinin tanık ifadeleri yer alırken, FETÖ ile ilgisi olmadığını söyleyen eski Üsteğmen Baş'ın, Eşref kod adlı ev abisi olduğu kaydedildi.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişimi kapsamında Kara Harp Okulu Komutanlığında (KHO) gerçekleştirdiği eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

EŞİ SUZAN POLAT'IN İFADESİNE YER VERİLDİ

İddianamede komutanlıktaki faaliyetlerde etkin rol oynadığı değerlendirilen eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat’ın eşi Suzan Polat'ın tanık ifadeleri de yer aldı.

''EMİR BÜYÜK YERDEN''

Suzan Polat, 15 Temmuz günü öğlen eve gittiğinde eşinin heyecanlı ve tedirgin olduğunu, ancak yaşanan olaylardan bahsetmediğini, ertesi gün sabah ise kendisini affetmesini, emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen'in emir verdiğini söylediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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