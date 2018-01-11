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Ve imzalar atıldı… O meslekler 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

Askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevkleri ertelendi.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:25
Ve imzalar atıldı… O meslekler 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; darbe girişiminin ardından, 5 binin üzerinde yeni hâkim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK’yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.

'Sevk tehir protokolü'

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 bakanlık ve HSK, hâkim ve savcılarla ilgili “sevk tehir protokolü” imzaladı. Protokol uyarınca, hâkim ve savcı adaylığına atanan yükümlülerin askere sevkleri eğitim süresince ertelenecek. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hâkim ve savcıların askere sevkleri ise müracaatları halinde 9 ay ertelenecek.

Protokol 10 yıl süreyle geçerli

10 yıl süre ile geçerli protokole göre, HSK, henüz vatani görevini yapmayan hâkim ve savcıların listesini MSB’ye gönderecek. MSB, listedeki isimlerin askere sevklerini 35 yaşını dolduracakları yılın sonuna kadar erteleyecek. Bu isimler, erteleme süresinin bitiminde, mayıs celp döneminde silah altına alınacak. Bu dönemde silah altına alınmak isteyenler ise HSK’dan alacakları “Askerliğe alınmasında sakınca yoktur” yazısı ile askerlik için başvurabilecek.

HSK, protokol imzasının ardından, resen askere sevk işlemlerinin ertelenmesi talebinde bulunulan 2 bin 33 ismi yayınladı. Askerlik hizmetini yapmamış ve söz konusu listede isimleri bulunmayan hâkim ve savcılar da erteleme için HSK’ya başvuracak.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 07:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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