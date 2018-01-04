Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ve ilk teslimat yapıldı! Tam 7 tane... +250 km menzil

Roketsan tarafından geliştirilen SOM-B1 füzesinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatı gerçekleştirildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:35
Ve ilk teslimat yapıldı! Tam 7 tane... +250 km menzil

Havadan karaya mühimmat sınıfından olan ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan, gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip olan SOM füze ailesinin SOM-B1 modelinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan habere göre, Roketsan tarafından geliştirilen SOM-B1 füzesinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatı gerçekleştirildi.

SOM B1'İN FARKI

SOM B1 füzesinin, SOM füzesinden başlıca farkı; Görüntü Referanslı Navigasyon ve Otomatik Hedef Algılama Sistemi'nin dahil oması. SOM-B1 füzesi TSK envanterinde bulunan F-4 ve F-16 uçaklarından atılabiliyor. 250+ kilometre menzile sahip.

SOM Füzelerinin özellikleri

HASSAS GÜDÜMLÜ STAND OFF MÜHİMMAT (SOM-A / SOM-B1 / SOM-B2 Konfigürasyonları)

Havadan karaya mühimmat ailesidir ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahiptir.

Operasyonel Özellikler:

-Uzun Menzil (250+ km)

-Düşük Görünürlük

-KKS/ANS/YRNS/OHA ile Yüksek Hassasiyet

-Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm

-Karşı Koyma/Karıştırma Tedbirlerine Dayanıklılık

-Ağ Merkezli Harekata Uygunluk

-Fırsat Hedeflerine Angajman

-Uçuş Sırasında Önceden Planlanmış Görevler Arasında Seçim

-Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama

-Seçilebilir Vuruş Parametreleri

-Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu

-NATO UAI Uyumluluğu (Geliştirme Sürecinde)

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    1. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    2. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
    3. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
    4. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
    5. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
    6. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    7. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
    8. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
    9. ABD'de işsizlik başvuruları..
    10. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
    11. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
    12. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
    13. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
    14. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
    15. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
    16. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
    17. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
    18. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
    19. Trafiği artık onlar yönetecek!
    20. Nar kabuklarını çöpe atmayın
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha