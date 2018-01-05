...Ve Hagi geri dönüyor...

Teknik direktörlüğünü babası Gheorghe Hagi'nin yaptığı Viitorul Constanta, Ianis Hagi'yi Fiorentina'dan geri alıyor.

Viitorul Constanta'dan yapılan açıklamada, iki kulüp arasında görüşmelerin sonlandırılmasının ardından Ianis Hagi'nin yeniden Viitorul forması giyeceği belirtildi. Ianis için transfer görüşmelerini İtalya'da bulunan Gheorghe Hagi'nin gerçekleştirdiğine de yer verildi.

Viitorul'un Ianis Hagi'nin transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fiorentina, 2016 yılında Ianis Hagi'yi 2 milyon euro bonservis bedeline transfer etmişti. Ianis, Mor Menekşeler'de sadece 2 resmi maça çıkarken, B takımında 19 maçta oynadı.