Ve Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu

Yönetim, Bayern Münih formasını giyen Juan Bernat'ın transferi için çalışmalara resmen start verdi. Büyük sıkıntının yaşandığı sol bek bölgesine çok kaliteli bir isim isteyen Fatih Terim de Bernat'ın transferine onayı verdi.

Şimdi gözler Galatasaray ile Bayern arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Alman kulübü, bu sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılılar birkaç gün içinde Bernat'ın menejeriyle de temasa geçecek ve transferde önemli bir adım daha atılacak.

2014 yılında 10 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Alman devine transfer olan Bernat bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi. 24 yaşındaki futbolcu İspanyol Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Kaynak: Takvim









