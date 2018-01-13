Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ve Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu

Sol bek transferi için çok büyük bir uğraş veren Galatasaray'da gündeme yeni bir isim daha geldi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:51
Ve Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu

Yönetim, Bayern Münih formasını giyen Juan Bernat'ın transferi için çalışmalara resmen start verdi. Büyük sıkıntının yaşandığı sol bek bölgesine çok kaliteli bir isim isteyen Fatih Terim de Bernat'ın transferine onayı verdi.

Şimdi gözler Galatasaray ile Bayern arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Alman kulübü, bu sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılılar birkaç gün içinde Bernat'ın menejeriyle de temasa geçecek ve transferde önemli bir adım daha atılacak.

2014 yılında 10 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Alman devine transfer olan Bernat bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi. 24 yaşındaki futbolcu İspanyol Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Kaynak: Takvim





Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:51
  1. Galatasaray
  2. galatasaray sol bek
  3. Bayern Münih
  4. bernat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'daki Türkler isyan etti
    1. Avrupa'daki Türkler isyan etti
    2. Gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor
    3. Bakan kaya müjdeyi verdi: 5 bin..
    4. Sarıkamış şehitleri Ümraniye'de yad..
    5. Haftada 3 porsiyon ölüm riskini..
    6. Lugano'dan Galatasaray'a büyük jest
    7. Enes Ünallı Villareal, Real Madrid'i..
    8. Prof. Dr. Tarhan: 'Bütün insanlara 41..
    9. Fransa'dan Trump'a tepki: İğrenç başkan
    10. Biten transferde şok açıklama!
    11. Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü
    12. 9 tabut yan yana dizildi! Bu acının..
    13. Chelsea'ye kendi evinde büyük şok!
    14. Tepki çeken çıkış: Yoksullar şehit..
    15. TFF 1.Lig ekibine bir şok daha! İki..
    16. Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi..
    17. 5 bin liraya aldığı 'Hacı Murat'ın son..
    18. Bayern Münih'in yıldızı Ribery'den..
    19. İBB'den flaş Kudüs kararı! Meclis..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu!..
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede! Hedefteki 2 ülke…
    Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede! Hedefteki 2 ülke…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı