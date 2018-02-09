Ve Fenerbahçe'de forvet krizi!

Sarı-lacivertlilerde forvetler sıkıntı yaşıyor. OPTA’nın hazırladığı özel analizde, 20. haftalar sonunda en kötü forvet hattı performansı bu sezon izlendi. Buna göre, şu anki mevcut kadroda yer alan Soldado-Fernandao-Janssen üçlüsü, 20 haftada 6 gol atabildi. Bu da son 5 yılın en kötü rakamları oldu.



2013-14, 2014-15 ve 2016-17’de Sow tek başına sırasıyla 8, 8 ve 9 gol attı. 2015-16 sezonunda da Fernandao yine tek başına 10 gol kaydetti.



Kaynak:Milliyet