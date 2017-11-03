Ve Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de devre arası transfer arayışları başladı. Sarı-lacivertliler, Göztepe’nin Fildişi Sahilli oyuncusu Adama Traore’yi büyütece aldı. Sezon başında Basel’den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Göztepe’nin 8 maçında 90’ar dakika sahada kalırken, 1 de asist yaptı.

Hasan Ali ve İsmail Köybaşı’ndan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe’nin, Traore’nin aynı performansı devam ettirmesi halinde devre arasında İzmir ekibinin yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi.