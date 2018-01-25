Ve Fatih Terim ilk transferini yaptı! Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varıldı

Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray'da Fatih Terim'in talimatıyla sürpriz bir isim için görüşmeler başladı ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.

Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Watford'un 33 yaşındaki oyuncusu Holebas'la her konuda anlaştı.

Galatasaray'ın oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağlayacağı ifade edildi.

Kaynak:Skorer