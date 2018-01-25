Ve Fatih Terim ilk transferini yaptı! Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varıldı
Galatasaray, Juventus'tan Asamoah'ın transferi için büyük çaba harcamış fakat anlaşma bir türlü sağlanamamıştı.25 Ocak 2018 Perşembe 12:13
Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray'da Fatih Terim'in talimatıyla sürpriz bir isim için görüşmeler başladı ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.
Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Watford'un 33 yaşındaki oyuncusu Holebas'la her konuda anlaştı.
Galatasaray'ın oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağlayacağı ifade edildi.
Kaynak:Skorer