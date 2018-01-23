Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ve Fatih Terim ilk transferini yaptı

Galatasaray Yunan sol bek Jose Holebas ile el sıkıştı

23 Ocak 2018 Salı 11:26
Ve Fatih Terim ilk transferini yaptı

Forvet transferi için Leicester City'den Ahmed Musa ile temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, sol bek takviyesi için ise Watford'un Yunan oyuncusu Jose Holebas'la el sıkıştı.

Asamoah ve Filipe Luis için resmi teklif yapan Cimbom'a Juventus ve Atletico Madrid olumsuz yanıt vermişti. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom'un Jose Holebas'la geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

TERİM DE ONAY VERDİ

Dursun Özbek'in Sportif A.Ş.'ye atadığı Serdar Güzelaydın'ın yürüttüğü operasyonda Holebas için kulübü Watford ile sezon sonu satın alma opsiyonlu 600 bin Euro kiralama bedeli karşılığı söz kesildi.

Dursun Özbek başkan seçilseydi Yunan milli sol bek bugün İstanbul'a gelecekti. Bu sezon İngiltere'de 17 maça çıkan Holebas 3 asist yaptı. Tolga Ciğerci ile aynı menajerlik şirketine bağlı 33 yaşındaki sol kanat savunucusu futbol altyapısını Almanya'da aldı. Latovlevici'yi yeterli bulmayan Terim'in Holebas'a onay verdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, dün, "Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet alacağız" diyerek, transfer görüşmelerine onay verdi.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:26
  1. Fatih Terim
  2. jose holebas
  3. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 ilçe daha doğalgaza kavuştu
    1. 7 ilçe daha doğalgaza kavuştu
    2. İngiltere’deki saldırgan, daha çok..
    3. Anderson Talisca'nın ayrılığı an..
    4. Amerika'nın Münbiç korkusu
    5. DAİB illerinden 1.8 milyar dolar..
    6. 'Zeytin Dalı' bütçeye ek yük getirmiyor
    7. Fetih Suresi yerine Enternasyonal..
    8. Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat..
    9. Polis telsizi ve savcı cübbesi ele..
    10. Kapanan her birinin yerine beş yeni..
    11. Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420..
    12. Fehmi Koru'dan FETÖ itirafı! Sözcü..
    13. İşte Süper Lig'de gol krallığında son..
    14. Yunanistan'da skandal karar! Türk..
    15. Kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı
    16. Askeri araç takla attı: Yaralılar var
    17. 42 maçta 33 gol atan yıldız golcü..
    18. Kastamonu'da trafik kazası: 5 kişi..
    19. Adıyaman'da terör propagandası yapan..
    20. Hudut karakoluna taciz ateşi
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...