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Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında yok

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor karşısında 93. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

04 Şubat 2018 Pazar 18:14
Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma nefes kesti. 1-0 öne olan lider Medipol Başakşehir, son dakikalarda yediği golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Konyaspor,mMaçın 93. dakikasında çok tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, yaptığı kartın ardından sarı kart görürken, tecrübeli futbolcu itirazlarını sürdürünce hakem Halis Özkahya'dan ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

37 yaşındaki futbolcu gördüğü kırmızı kart sonrası haftaya oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 18:14
  1. emre belezoğlu
  2. Başakşehir
  3. Fenerbahçe

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