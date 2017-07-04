Ve Emenike konuştu! İşte o sözleri

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen grafiği çizemeyen, taraftarlarla tartışan, geçtiğimiz sezon da kadro dışı kalan Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike, Olympiakos'un yolunu tuttu.



Yunan ekibiyle anlaşma imzalamak için Atina'ya giden 30 yaşındaki futbolcu Atatürk Havaalanı'nda NTV Spor'un sorularını yanıtladı.



Emmanuel Emenike, "Olympiakos'a transfer olacağım için heyecanlıyım ve gerçekten mutluyum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadım. Bu takımın parçasıyım. Bu takım için birçok gol kaydettim. Süper Kupa kazandım. Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadım. Burası benim evim gibi. Buraya 2009'da geldiğimde bir çocuktum. Burayı evim gibi görüyorum. Hep burada olacağım." sözlerini sarf etti.