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Ve Edin Visca Trabzonspor'da

Sezon biter bitmez Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor'la anlaştı.

04 Temmuz 2017 Salı 12:40
Ve Edin Visca Trabzonspor'da

Gary Medel ve Juraj Kucka'yı kadrosuna katma çalışmalarını sürdüren Trabzosnpor, bombayı başka yerden patlattı! Bordo Mavililer, Başakşehir'in Bosnalı kanat oyuncusu Edin Visca'yla her konuda anlaştı. 

Medipol Başakşehir'in ligi 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, sezonun bitimiyle özellikle Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, hatta kısa süre önce transferin bittiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği Visca için girişimlerini sıkılaştıran Bordo-Mavililerin, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:40
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