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Ve doğrulandı! Benjamin Netanyahu çıkmaza doğru...

Netanyahu, ''rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali'' soruşturmasında şüpheli bulundu. İsrail polisi Başbakan Netanyahu hakkında başlatılan soruşturmayı doğruladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:24
Ve doğrulandı! Benjamin Netanyahu çıkmaza doğru...

İsrail Başbakanı Netanyahu, ''dolandırıcılık, güven ihlali ve rüşvet'' iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli bulundu. İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, eski Genelkurmay Başkanı Ari Harow’un tanıklık yapmaya ikna edilmesi konusunda gelişme kat edildiğini belirterek soruşturmanın yeni bir boyut kazanacağını belirtti. Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, Netanyahu'nun ilk kez "dolandırıcılık, güven ihlali ve rüşvet" iddiasıyla soruşturmaya maruz kaldığı kaydedildi. 

İsrail basınında yer alan haberlere göre, polis mahkemeye bir yazı göndererek yürütülen soruşturma neticesinde Netanyahu'nun "rüşvet ve yolsuzluktan şüpheli" bulunduğunu belirtti ve soruşturma hakkında yayın yasağı konulmasını istedi. Polisin talebini değerlendiren mahkeme, Netanyahu hakkında yürütülen tüm yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili 17 Eylül'e kadar yayın yasağı getirdi. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:24
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