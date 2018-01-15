Ve detaylar belli oldu! Özel kuvvetler ve zırhlı birlikler aynı anda… Şok olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" sözleri ile Afrin operasyonun sinyalini vermişti.

Sabah'ın haberine göre Afrin'deki terör yapılanmasını dört taraftan kuşatacak planın satırbaşları ise şöyle:

Harekât planı çerçevesinde asker, Afrin'e hâkim 4 stratejik noktada oluşturulan güvenlik ve gözetleme bölgesine tam olarak mevzilendi. Böylece Afrin güneyden kuşatıldı.

Fırat Kalkanı bölgesindeki TSK üsleri ile TSK destekli muhalifler de harekât için hazırlıklarını tamamladı. Teröristler Fırat Kalkanı Bölgesi ile doğudan sarılırken; Azez, Mare ve El Bab'da Türk tankları namluları Afrin'e doğrulttu.

100 KM'LİK KIRMIZI HAT

Reyhanlı'dan Kilis'e 100 kilometrelik alanda oluşturulan hattaki birliklere, Suriye tarafındaki yerleşim birimlerinden yapılabilecek sızmaların önüne geçmek için "teyakkuzda olun" talimatı verildi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye sızmak için kullandığı Amanoslar'da güvenlik birimleri alarma geçti.

TSK ve istihbarat birimleri Afrin'de elde edilen bilgileri aylar öncesinden haritalara işlemişti. Terör örgütü YPG ve SDG'nin özellikle Afrin'in doğusunda Kilis sınırında bulunan Bursa'ya Dağı'na konuşlandığı, burada tüneller açtığı tespit edilmişti. YPG örgütünün mevzileri, tüneller, geçiş güzergâhları, mağara ve sığınakları, cephanelikleri, militan sayıları, mühimmat kapasiteleri, ABD askerleri ile terör örgütü eğitim kamplarını da içerecek kapsamlı bir hazırlık yapılmıştı. Şimdi belirlenen o terör koordinatları tek tek imha edilecek.

EŞZAMANLI TAARRUZ

Özel Kuvvetler timlerinin indirilmesiyle kara operasyonu başlatılacak. İdlib-Afrin sınır hattında stratejik noktalara kurulan 4 gözetleme ve güvenlik bölgesi ile Fırat Kalkan'ı bölgesine konuşlanan zırhlı birlikler de aynı anda harekete geçecek.

PKK SİVİLLERE SALDIRDI

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri dün de Afrin'deki birçok PYD/PKK mevzisini vurdu. Topçular Hassa ve Kırıkhan'dan Suriye'ye en az 40 atış yaptı. Şiddetli patlama sesleri sınırın Türkiye tarafındaki mahallelerden de duyuldu.

Bu arada bölücü terör örgütü dün gece yarısına doğru Afrin'deki mevzilerinden, Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları da Afrin'deki teröristlere yeniden topçu ateşi ile karşılık verdi.

CEYLANPINAR'DA 'GÜVEN SİRENİ'

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde emniyete ait 7 zırhlı araç, siren çalarak ilçeyi turladı. Trafikteki vatandaşların da korna çalarak destek verdiği konvoy, sınırın sıfır noktasında bulunan mahalleleri de dolaştı. Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise konvoyun "vatandaşa güven, düşmana korku salması" amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

TÜRK KÖYLERİNDEN DE DUYULDU

Afrin’e yönelik kapsamlı hazırlıklar sürerken TSK, PYD/PKK’nın mevzilerini vurmaya devam ediyor. Atışlara karşılık verilen bölgelere ise misliyle atış yapılıyor. TSK, PYD’nin kontrolünde bulunan Kuzey Suriye’nin Afrin kenti ve çevresindeki mevzileri vurmaya devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır hattından yapılan atışlarla PYD’nin Hamame, Trench, Cindere, Dewe, Celeme, Hezve, Aske ve Sadare hatlarındaki mevzileri ateş altına alındı. Bölgede önceki gün öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk köylerinden de duyuldu.

Dün Kara Baba bölgesindeki PYD mevzilerine yönelik yapılan top atışlarına karşılık verilmesi üzerine Raco bölgesi sınırları içindeki Ferferke ve Pira Heşerkeya köyleri çevresindeki önemli noktalar vuruldu. Topçu atışları sonrası birkaç noktada çatışmalar da yaşandı.

MÜNBİÇ HEDEFTE

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınır hattına da tank desteğinde zırhlı araçlar kaydırıldı. Hatay’dan Kilis’e uzanan Suriye sınır hattındaki Afrin ve Azez’e, buradan El Bab ve Cerablus’a uzanan Gaziantep’in Karkamış ilçesine kadar olan sınır hattında, askere “Hazır ol” talimatı verildiği öğrenildi. Afrin’in yanı sıra PYD’nin kontrolünde bulunan Münbiç’e yönelik de ÖSO grupları tarafından kapsamlı bir harekat hazırlığı yapıldığı ifade edildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu’nda ise sessiz bekleyiş gün boyu sürdü. Karakola lojistik ihtiyaçlar için araçların girip çıktığı gözlendi. Askerler Oğulpınar Mahallesi’nde önlem alarak karakol bölgesine yabancı araç ve gazetecilerin geçişine izin vermedi.