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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'na onay verdi.

29 Aralık 2017 Cuma 09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:45
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. 2018 Bütçe Kanunu
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