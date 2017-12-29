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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'na onay verdi.
29 Aralık 2017 Cuma 09:45
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:45
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