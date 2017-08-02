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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrası yeni kuvvet komutanlarının isimlerini açıkladı.

Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı.

TSK KOMUTA KADEMESİ DEĞİŞTİ

Karara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı.

KÜLLİYE'DE YAŞ ÜYELERİNE YEMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine yemek verdi.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 19:28
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Yüksek Askeri Şura
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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