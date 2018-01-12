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Ve Cenk Tosun yarın Tottenham maçı kadrosunda olacak

Everton teknik direktörü Sam Allardyce, yeni transfer Cenk Tosun'un yarın oynanacak Tottenham maçında kadroda olacağını açıkladı.

12 Ocak 2018 Cuma 14:35
Ve Cenk Tosun yarın Tottenham maçı kadrosunda olacak

Everton teknik direktörü Sam Allardyce yaptığı basın toplantısında yeni transfer Cenk Tosun'un yarın oynanacak Premier Lig maçı Tottenham karşısında kadroda olacağını açıkladı.

Allardyce'ın Cenk için yaptığı açıklamalar şöyle; 

'O kendini göstermek için çok istekli. Tottenham kadrosunda olacak. Kendisinin normal oyununu oynayacak ve umarım bizi daha iyi yapacak. Bizim en büyük zayıf yönlerimizden biri topu 3. bölgeye taşıyamamamız. Kadromuzda bunu yapabilecek golcülerimiz yoktu. Tek yapabileceğimiz onun bizim için doğru transfer olduğunu umut etmek. Dışardan transfer ettiğimiz oyuncu sayılarına bakarsak bu bir risk evet ama kulüp için iyi bir anlaşmaydı. O kaliteli bir oyuncu.'

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:35
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Sam Allardyce
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