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Ve Burak Yılmaz İstanbul'da!

Trabzonspor'un yeni transferi Burak Yılmaz bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
Ve Burak Yılmaz İstanbul'da!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Havalimanı'na geldi. Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı. 

Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu. Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
  1. burak yılmaz istanbul'da
  2. trabzonspor
  3. taraftarlar
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