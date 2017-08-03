Ve Burak Yılmaz İstanbul'da!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Havalimanı'na geldi. Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı.



Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya 'Yuvana Hoş geldin Kral' şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu. Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.