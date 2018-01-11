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Ve Beşiktaş'a gol makinası geliyor

Beşiktaş Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımında forma giyen yıldız oyuncu Fernando Karanga'yı transfer gündemine aldığı iddia edildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 02:24
Ve Beşiktaş'a gol makinası geliyor

Forvet arayan Beşiktaş’ın gündemine öyle bir isim geldi ki... Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımında forma giyen gol makinesi Fernando Karanga. 26 yaşındaki forvet oyuncusu geride kalan 18 haftada 17 gol attı. 4 asist yaptı. Her 88 dakikada bir gol katkısı veren Karanga’nın, 1.89’luk boyuna rağmen ayaklarına da hakim olması dikkat çekti.

Bulgaristan’dan Top Sport, Karanga için Beşiktaş’ın scoutlarının Kasım-Aralık döneminde Sofya’ya 3 kez geldiğini iddia etti. 6-0’lık Beroe maçında 3 gol ve 1 asistle oynayan Karanga’nın o maçta kendisini beğendirdiği belirtildi. Karanga’nın Şampiyonlar Ligi’nde oynama sevdası yüzünden CSKA’nın Beşiktaş’a direnme şansı olmadığı gündeme getirildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 02:24
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