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Ve Beşiktaş'a 120 Milyon TL'lik yıldız futbolcu

Gignac, Babacar, Costa gibi yıldızları gündemine alan Beşiktaş, Manchester United'da oynayan Fransız yıldız Antony Martial için kolları sıvadı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52
Ve Beşiktaş'a 120 Milyon TL'lik yıldız futbolcu

Mourinho 'Kiralansın' dedi, Beşiktaş bombayı patlatıyor!

M.United Anthony Martial’i kiralamaya karar verince Beşiktaş devreye girdi. Siyah-Beyazlılar Fransız golcü için İngiltere’ye gidip United yönetimi ile masaya oturacak.

Aboubakar'ın Porto'da kalması sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için fırsat kapıya geldi. Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetimine "Süre alacağı bir takıma gitmesi faydalı olur. Kiralansın" dediği Fransız forvet Anthony Martial için Beşiktaş hemen devereye girdi. Mario Gomez'in ardından takıma gelen Aboubakar'ın yerini doldurmak için ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi bunun üzerine hemen harekete geçti. Hem oyuncunun menajeri hem de Manchester United yönetimi ile temas kurdu. Siyah-Beyazlı yönetiminden bir heyet bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Martial için Manchester United yönetimi ile pazarlığa oturacak.

22 YAŞINDA AMA FRANSA FORMASINI 15 KEZ GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 41 resmi maça çıkan Martial, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 kez forma giydi ve bu kupanın kazanılmasında pay sahibi oldu. Anthony Martial, henüz 22 yaşında olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nda 15 kez forma giydi. Son derece atletik özelliklere sahip olan Anthony Martial, santfor mevkinde çabukluğu ve süreti ile tanınıyor.

HIZI VE ÇABUKLUĞUYLA BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Anthony Martial'ın en önemli özelliği çabukluğu ve sürati. Bu özelliğiyle klasik santrfor tipinden biraz farklı. Beşiktaş, Fransız futbolcuyu transfer etmesi durumunda Türkiye Ligi'nde savunmaların başına çok iş açacak gibi görünüyor.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52
  1. Antony Martial
  2. 120 Milyon TL'lik yıldız
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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