Ve Beşiktaş yeni Atibası'nı buldu

Portekizli dünya starı Pepe'yi alarak stoperdeki sorununu halleden Siyah-Beyazlılar, forvet ve orta sahaya yapacağı takviyeler için çalışmalarını hızlandırdı. 34 yaşındaki Atiba Hutchinson'la rekabete girecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Manchester City'nin orta sahası Fernando'ya gözünü dikti. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Teknik Direktör Pep Guardiola tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunulacak. Hatta Beşiktaş yönetimi, Fernando için ilk temasını da yaptı ve oyuncunun durumu İngiliz ekibine soruldu.

FABİNHO ALINIRSA, GÖNDERİLECEK

Fernando'yu göndermeye olumlu bakan Manchester City, kiralamaya sıcak bakmıyor. 2014 yazında 15 milyon euro karşılığında Porto'dan alınan Brezilyalı orta saha için 8 milyon euro talep ediliyor. Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle oyuncunun tapusunu almayı planlamayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, bu hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapacak ve Manchester City'yi kiralamaya ikna etmeye çalışacak. Pep Guardiola'nın ABD kampına dahil ettiği Fernando için son kararını henüz vermedi. Ama İspanyol teknik adam, 28 yaşındaki oyuncunun yerine Fabinho'nun alınması istiyor.

DEVLER LİGİ'NDE OLMAYI İSTİYOR

Kadroda düşünülmediği için ayrılmak isteyen Sambacı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim de bu avantajını kullanarak, Fernando'nun aklını çekmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 27 maçta bin 102 dakika forma giyen 28 yaşındaki yıldız, gol ve asist katkısı yapamadı. Henüz Brezilya Milli Takımı'nda oynayamayan Fernando, kulüp kariyerinde 362 maça çıktı. Rakip ağları 10 kez sarsan Sambacı, 11 de asist yaptı. Portekiz uyruğu da bulunuyor.