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Ve Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, yeni transfer Cyle Larin'in lisansını çıkarttı.Kartal ayrıca transfer için Orlando City ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
Ve Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Kanadalı golcü Cyle Larin'in transferini resmen sonuçlandırdı.

Siyah-Beyazlılar, genç forveti Orlando City'den resmi olarak kadrosuna kattı. TFF'de yer alan Beşiktaş takım kadrosunda Cyle Larin'in isminin yer aldığı görüldü. Lisansı çıkan Cyle Larin, cuma günü oynanacak Bursaspor karşılaşmasında Teknik Direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde oynayabilecek.

Beşiktaş KAP'A bildirdi

Beşiktaş, Kanadalı futbolcunun transferiyle ilgili Orlando City ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi:

Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile anlaşmaya varılmıştır.

Cyle Christopher Larin ile 2021 - 2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:20
  1. Beşiktaş
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