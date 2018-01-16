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Ve Beşiktaş Napoli'nin teklifini reddetti

Beşiktaş yönetimi 15 milyon Euro'dan aşağı gelecek herhangi bir teklife kapalı olduğunu açıkladı.

16 Ocak 2018 Salı 14:23
Ve Beşiktaş Napoli'nin teklifini reddetti

Napoli'ye oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Teknik Direktör Sarri, bu maçlardan sonra Tolgay'ı çok beğendiğini söylemişti

İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında Beşiktaş'a Tolgay Arslan için 5 milyon euroluk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.

Yönetim bu teklifi hiç düşünmeden redderken 15 milyon Euro'dan aşağı gelecek herhangi bir teklife kapalı olduğunu belli etti. Tolgay Arslan'ın adı Napoli dışında Leverkusen ve Dortmund ile de anılıyor.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın ilk yarıdaki performansı

Tolgay Arslan ligin ilk yarısında 15'i lig olmak üzere toplamda 22 maçta forma giydi. Bu maçlarda toplamda 1266 dakika süre alan Tolgay Arslan 1 asist yaptı.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:23
  1. Beşiktaş
  2. Napoli
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. Tolgay Arslan
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