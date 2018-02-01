Ve beklenen oldu... Ülkeye böyle girdiler...

Güney Kore’nin Pyeongchang ilçesi, 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Olimpiyatlara katılması merakla beklenen Kuzey Koreli atletler, Güney Kore’ye giriş yaptı. Başkanlığını Kuzey Kore Spor Bakanı Yardımcısı Won Kil-u’nn yaptığı heyette kayak krosu, artistik buz pateni ve kısa mesafe hız pateni gibi branşlarda mücadele edecek 10 atlet bulunuyor.

Yangyang Uluslararası Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Heyet, daha sonra Olimpiyat Köyü’ne gitti.