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Ve beklenen oldu! Devrim Muhafızları sokağa indi

İran'da terör devleti İsrail ve hamisi ABD'nin desteğiyle yükselen olaylara önlem almak için Devrim Muhafızları 3 kentte konuşlandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:14
Ve beklenen oldu! Devrim Muhafızları sokağa indi

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinde altıncı günün ardından, İran'ın Devrim Muhafızları hükümet karşıtı protestoları bastırmak için üç kentte birlik konuşlandırdı.

Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi, "yeni bir karışıklığın" önüne geçmek için çatışmaların en yoğun yaşandığı Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde birliklerin konuşlandırıldığını duyurdu.

İran'ın Şii teokrasisinin koruyucusu olan Devrim Muhafızları, 2009 senesinde onlarca orta sınıf protestocunun öldürüldüğü seçim dolandırıcılığı iddiasının ardından ayaklanmayı bastırmada etkili olmuştu.

İnternethaber

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • VatandaşVatandaş35 dk önce
    Yakaladığının kafasını ezecen. Irak ta saddamın büstünü devirmişlerdi. Ülkeye huzur, demokrasi gelecekti. Şimdi çokmu iyi oldular.
  • AbdullahAbdullah46 dk önce
    ABD destekli isyan dediğiniz bizim Türk kardeşlerimiz. Terörist İran devletinin terörist rejiminin korumaları kardeşlerimize dokunamaz. Şiinin himayesinin sonu geldi.
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