Ve beklenen oldu! Devrim Muhafızları sokağa indi

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinde altıncı günün ardından, İran'ın Devrim Muhafızları hükümet karşıtı protestoları bastırmak için üç kentte birlik konuşlandırdı.

Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi, "yeni bir karışıklığın" önüne geçmek için çatışmaların en yoğun yaşandığı Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde birliklerin konuşlandırıldığını duyurdu.

İran'ın Şii teokrasisinin koruyucusu olan Devrim Muhafızları, 2009 senesinde onlarca orta sınıf protestocunun öldürüldüğü seçim dolandırıcılığı iddiasının ardından ayaklanmayı bastırmada etkili olmuştu.

İnternethaber