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Ve başladı! Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi

Milyonlarca emeklinin zamlı maaş ödemeleri başladı. İlk ödeme SSK emeklilerine yapılacak. 241 liraya varan zamlı maaşlar, ayın 29'una kadar hesaplara yatırılacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:46
Ve başladı! Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi

Emeklilerin bekledikleri tarih geldi. Zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. Ocak ayı zam oranının belli olmasının ardından maaşlar yüzde 5.69'luk artışa göre yeniden hesaplandı. Bugünden itibaren de ödemeler başlıyor. Zamlı maaşı ilk alan SSK emeklileri olacak.

SSK EMEKLİSİNİN ÖDEMELERİ 26 OCAK'TA TAMAMLANACAK

SSK emeklilerine bugünden itibaren tahsis numarasının son rakamına göre maaş alma günlerinde zamlı ödemeleri yapılacak. Milyonlarca SSK emeklisine ödemeler, ayın 26'sında tamamlanacak. Bağ-Kur emeklilerinin ise zamlı maaş ödemeleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı kapsamında ayın 25'inde başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara zamlı maaş ödemeleri 25 Ocak'ta yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN SON ÖDEME GÜNÜ 28 OCAK

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerinde son gün 28 Ocak. Ancak bu tarih pazar gününe denk geldiğinden, Bağ- Kur emeklilerine ödemeler ayın 29'unda tamamlanacak. Memur emeklileri maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkları önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak. Yüzde 5.69 zamla; bin lira olan net maaş bin 560 lira 90 kuruşa, bin 500 liralık maaş bin 585 lira 35 kuruşa, 2 bin lira olan net maaş 2 bin 113 lira 80 kuruşa, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 642 lira 25 kuruşa çıktı.

Haberler.com

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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