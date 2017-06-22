Ve başladı! Katar'a gemiyle ilk gıda sevkiyatı

Aliağa ilçesinde bulunan bir limandan yüklenen kuru gıda, meyve ve sebzelerden oluşan malzemelerle yüklü gemi sabaha doğru yola çıktı.

Ürünleri taşıyan lojistik firmasının genel müdürü İpek Demirci, firma olarak Katar'a daha önce havayoluyla da gıda malzemesi gönderdiklerini söyledi ve havayolunun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle malzemeleri gemiyle göndermeye başladıklarını kaydetti.

'10 GÜN SONRA DOHA'YA DEMİRLEYECEK'

Geminin yaklaşık 10 gün sonra Doha'daki Hamat Limanı'na demirleyeceğini anlatan Demirci, "Bunu sadece bir yardım olarak görmemek lazım. Türk ihracatçısını için de büyük bir fırsat aslında. Bu kadar ürünümüz aynı anda Katar'daki marketlerin raflarında yerini alacak" dedi.

Türkiye'den Katar'a gemiyle yapılan ilk sefer olduğuna işaret eden Demirci, üreticinin ve tüketicinin memnun olması durumunda gemiyle gıda sevkiyatı yapmaya devam edeceklerin dile getirdi.

'İKİNCİ BİR GEMİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Demirci, ileriki günlerde ikinci bir gemi için çalışma yaptıklarını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde tüm birimlerin kendilerine yardımcı olmasının işleri çok kolaylaştırdığını söyledi.

Uçak navlunlarının pahalı olması nedeniyle ihracatın da zor olduğunu savunan Demirci, "Büyük bir tonajla kilo başı maliyeti düşürdüğümüz için özellikle meyve sebze grubu gibi ürünleri daha da ihraç edebilir hale getirdik. Katar'daki alıcı grubu da büyük bir heyecanla gemimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

ZEYBEKCİ GEÇEN HAFTA AÇIKLAMIŞTI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen hafta Katar'a 71 uçakla 5 bin ton gıda yardımı gönderildiğini açıklamıştı. Zeybekci, gemi sevkiyatının başlayacağını ve TIR'ların da yola çıktığını duyurmuştu.