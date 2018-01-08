Ve Barcelona Arda'yı gönderdi!

Barcelona, Philippe Coutinho'yu Liverpool'a 160 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Coutinho'nun giyeceği forma numarası belli oldu ve mağazalarda Coutinho forması satışa başladı.

Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası ise 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Coutinho'nun gelişi ve 7 numaralı formayı almasıyla birlikte Arda Turan takımdan gidişinin kesinleştiği iddia edildi.

Arda Turan'ın ise Medipol Başakşehir'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)