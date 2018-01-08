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Ve Barcelona Arda'yı gönderdi!

Barcelona'nın yeni transferi Philippe Coutinho'nun forma numarası belli oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan'ın 7 numaralı formasını giyecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:11
Ve Barcelona Arda'yı gönderdi!

Barcelona, Philippe Coutinho'yu Liverpool'a 160 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Coutinho'nun giyeceği forma numarası belli oldu ve mağazalarda Coutinho forması satışa başladı.

Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası ise 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Coutinho'nun gelişi ve 7 numaralı formayı almasıyla birlikte Arda Turan takımdan gidişinin kesinleştiği iddia edildi.

Arda Turan'ın ise Medipol Başakşehir'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 21:11
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