Ve Arda, Barça'dan kopuyor! 30 milyon Euro...

Uzun süredir ismi Arsenal ile anılan Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın gözden çıkardığı 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibi, en yüksek teklifi verdi. Barça ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Ada temsilcisi, bu transfere 30 milyon euro bütçe ayırdı. Bu arada Serie A takımlarından İnter'in de Arda'yla ilgilendiği ancak Arsenal'in teklifinin gerisinde kaldığı ifade edildi.