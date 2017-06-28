Ve ABD geri adım atıyor... Vazgeçtiler...

ABD, geçen Mart ayında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkeden yapılan uçuşlarda ‘kabinde elektronik cihaz yasağı’ başlatmıştı. Yolcular dizüstü bilgisayar, tablet gibi cep telefonundan büyük cihazları, içlerine "patlayıcı yerleştirilebileceği" için kabine alamıyordu.

Soruna çözüm için yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni bir röntgen cihazı ile, mevcut tarayıcıların tesbit edemediği, elektronik cihaz içine konulabilen patlayıcılar tesbit edilebiliyor.

ELEKTRONİK CİHAZLAR TARANIYOR

ABD’de havalimanlarındaki güvenliği sağlayan Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), "CT" olarak adlandırılan ve tomografi cihazı gibi çalışan yeni nesil röntgen cihazlarının testlerine başladı. ABD’de Phoenix ve Boston Havalimanları’na konulan sistemlerde yolcuların yanlarındaki elektronik cihazlar taranıyor.

Üç boyutlu olarak görüntü veren bu cihazlar, elektronik aletlerin içlerine gizlenen ve riske sahip maddelerin kısa sürede bulunmasını sağlıyor. TSA yetkilileri benzer teknolojiye sahip cihazları uçak altına verilen kargonun kontrol edildiği belirterek yolcuların kontrol edildiği noktalara konulan yeni nesil röntgen cihazlar ile denemelerin başlatıldığını açıkladı.

YASAK KALKABİLİR

ABD’li güvenlik uzmanları, testlerin tamamlanmasının ardından bu cihazın kullanıldığı havalimanlarında yasağın tekrar ele alınabileceği ve ilerleyen dönemde kaldırılabileceğini belirtti.