Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır

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Yeni kimlik kartı başvurusu için süreç başlıyor. Birçok ilde pilot uygulama dahilinde devam edilen yeni kimlik kartı çıkarma başvurusu, 2 Ocak 2017 tarihi itibariye Türkiye genelinde başlayacak. Vatandaşlar, online randevu sistemi ile Nüfus dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları ekimlik randevu.nvi.gov.tr adresindne öğrenebilecek. Peki yeni kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler neler olacak? İşte 2017 kimlik fiyatları ve randevu işlemi hakkında detaylar

YENİ KİMLİK KARTLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Denizli İl Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni kimliklerin uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilerek, "Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecek." denildi.

KİMLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılabilecek.

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacak" ifadelerine yer verildi.

CİNSİYET AYRIMI OLMAYACAK

Yeni uygulama ile birlikte, eskiden "Nüfus cüzdanı" olarak tanımlanan yeni cüzdanlar, "T.C. Kimlik Kartı" olarak ifade edilmektedir.

Nüfus Cüzdanlarının boyutu büyük iken, yeni kartların boyutu klasik banka kartı boyutlarında olacak. Bu durumda kartlar, cüzdanlara daha kolay girebilecek. Para cüzdanına sığmayan kimlikler ise bu şekilde tarih olmuş olacak.

Eski kimliklerde mavi ve pembe renk ayrımları ve cinsiyet ifade etme durumları ise artık tarih olacak. Yeni Kimlikler turkuaz olan standart tek renkte üretilecek.

ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAYAN VE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

KARTLARIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

KİMLİK KARTINI KAYBEDENLER NE YAPACAK?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.