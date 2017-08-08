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Vazgeçemediği sigaranın kurbanı oluyordu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gözleri görmeyen 70 yaşındaki Sefer Ünlü, sigara içerken elbisesi tutuştu. Kısa süre içerisinde alevler içinde kalan Ünlü'ye, yakınları kova ile üzerine su dökerek yardım etti.

08 Ağustos 2017 Salı 21:35
Vazgeçemediği sigaranın kurbanı oluyordu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin yanında kalan ve 40 yıldır gözleri görmeyen Sefer Ünlü adlı yaşlı adam kaldığı odasındaki yatağında sigara içerken sigaradan elbisesi tutuştu.

Alevler içinde kalan Sefer Ünlü'nün feryadı üzerine evde bulunan yakınları odaya koştuklarında yandığını görünce üzerine kova ile su döküp söndürdüler.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sefer Ünlü hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu ve 2 ve 3. derece yandığı öğrenildi.

İHA

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:35
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