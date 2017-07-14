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Vaz Te Çin'e transfer etti

Geçen sezon Akhisar Belediyespor'da ligin en skorer isimleri arasında yer alan Ricardo Vaz Te'yi, Çin Süper Lig'i ekiplerinden Henan Jianye kadrosuna kattı.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:13
Vaz Te Çin'e transfer etti

Çin Süper Ligi ekiplerinden Henan Jianye Kulübü, Akhisar Beldediyespor'da sözleşmesi sona eren Vaz Te ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

CV'sinde West Ham, Bolton gibi Premier Lig ekipleri yer alan Portekizli golcünün adı Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

  • 30 yaşındaki golcü geride bıraktığımız sezon Akhisar formasıyla 14'ü Türkiye Kupası olmak üzere 40 resmi maçta 25 gol kaydetmişti.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:13
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Akhisar Belediyespor
  4. Portekiz
  5. Akhisar
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