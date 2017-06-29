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Vatikan'ın üçüncü ismine cinsel taciz suçlaması!

Avustralya Polisi, Katolik Kilisesi'nin en üst en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltti.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:14
Vatikan'ın üçüncü ismine cinsel taciz suçlaması!

Avustralya'nın Victoria eyaleti polisi, suçlamaların 'tarihi' olaylarla ilgili olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, polis yetkilisi Shane Patton Vatikan hazinesi'nde görev yapan Kardinal Pell hakkında birden çok kişi tarafından taciz iddiasında bulunulduğunu kaydetti. Pell ise suçlamaları reddediyor.

Kiliseden yapılan açıklamada "Kardinal Pell, doktorların tavsiyesi ve onayıyla, mümkün olduğunca kısa sürede Avustralya'ya geri dönecek. Duruşmanın yapılacağı ve suçlamalar karşısında kendisini savunacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Vatikan'da hazinenin başındaki isim olan Pell, Katolik Kilisesi'ndeki en üst düzey üçüncü yetkili.

Victoria Polisi, Kardinal Pell'i geçen ay savcıların yaptığı tavsiye üzerine suçlamaya karar verdiklerini ifade etti.

'BİRDEN ÇOK ŞİKAYETÇİ DİLE GETİRDİ'

Polis Yetkilisi Patton "Cardinal Pell, birden çok şikayetçinin dile getirdiği birden çok suçlamayla karşı karşıya" dedi.

İddiaların ayrıntıları açıklanmazken, Patton ayrıca soruşturmadaki 'süreç ve işlemlerin' diğer soruşturmalardan farklı olmadığını söyledi ve "Kardinal Pell bu soruşturmadaki diğer herkes gibi muamele gördü" diye konuştu.

Kardinalin 18 Temmuz'da mahkemeye çıkacağı belirtildi. Kardinal geçen yıl Roma'da Avustralyalı dedektiflere gönüllü ifade vermişti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:14
  1. Avustralya
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