‘Vatanım Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne!

YENİAKİT.COM.TR - Gazeteci Yazar Salih Tuna, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki okullarının propagandasını yapan 'Selam' filminin senaristi Necati Şahin'in şu an yayında olan 'Vatanım Sensin' dizisini kaleme aldığına dikkat çekmişti.
Dizide yer alan bi sahnede geçen 'Vatan için vatan haini olur musun?' şeklindeki skandal ifadeye sosyal medyadan tepki yağıyor.
'SENARİST FETÖ'CÜ' İDDİASI
Dizi ve dizideki bu skandal ifade, Ülke TV'de yayınlanan, Turgay Güler'in moderatörlüğünü yaptığı Sıradışı programında bu akşam yeniden gündeme getirildi. Programın konuğu Salih Tuna, senaristin FETÖ'cü olduğunu söyledi.
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Kanal D'nin dizisi hakkında FETÖ iddiası