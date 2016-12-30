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Vatanım Sensin 10. bölümü Halide Edib Adıvar sahnesi duygulandırdı

Sezonun en iddialı diziler arasında yer alan Vatanım Sensin’de 10. bölümde Türk edebiyatının ve siyasetinin önemli isimlerden Halide Edip Adıvar damga vurdu. Selma Ergeç’in canlandırdığı Halide Edip Adıvar rolü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Vatanım Sensin 10. bölümü Halide Edib Adıvar sahnesi duygulandırdı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 05:56
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezona adeta damgasını vuran diziler arasında ilk sıralarda gösterilen Vatanım Sensin dizisi 10. bölümü ile yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Vatanım Sensin dizisinde son bölümde diziye yeni dahil olan Selma Ergeç’in canlandırdığı Halide Edip Adıvar ile herkesi duygulandırdı.

Ekranlardan uzun bir süredir uzak kalan Selma Ergeç canlandırdığı Halide Edib Adıvar rolüyle Vatanım Sensin dizine dahil olurken, edebiyat tutkunlarını da sevindirdi. İddialı dizi projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, Vatanım Sensin’de ‘Halide Edib Adıvar’ rolüne hayat verecek. Peki, Türk edebiyatında önemli bir yeri olan bir ismi canlandıracak olan Selma Ergeç kimdir? Uzun bir sonra canlandıracağı yeni rolü Halide Edib Adıvar kimdir, kurtuluş savaşındaki etkisi nedir?

Uzun süredir ekranlarda uzak olan Selma Ergeç, Vatanım Sensin’in kadrosuna dahil oldu. Kısa bir süre önce annelik heyecanı yaşayan ve ekran macerasına uzun bir ara veren Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştığı Vatanım Sensin’de Halide Edib Adıvar’ı canlandıracak. ‘Halide Onbaşı’ olarak bilinen, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edib Adıvar gibi önemli bir isme hayat vermeye hazırlanan Selma Ergeç’in Vatanım Sensin’in bu akşamki bölümünde ekranlarda olması bekleniyor. Peki, iki yıl gibi uzun bir süredir dizi projelerinden uzak olan Selma Ergeç kimdir?

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Sessizliğini Vatanım Sensin ile bozmaya hazırlanan Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 yılında Almanya’nın Hamm- şehrinde doğdu. Son günlerde oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan güzel oyuncu aynı zamanda Best Model of Turkey (Türkiye’nin En İyi Mankeni) adlı yarışmada derece aldı. Oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başlayan Selma Ergeç, Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. Asıl çıkışını ise Asi adlı dizide canlandırdığı Defne karakteriyle yakaladı. Sis ve Gece filminde Uğur Polat,Ses filminde ise Mehmet Günsür ile başrol paylaştı. Halide Edib Adıvar romanından uyarlanan Kalp Ağrısı dizisinde Azize karakterini, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide 3 sezon boyunca Hatice Sultan’ı canlandırdı.

HALİDE EDİB ADIVAR KİMDİR?

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edib Adıvar, 1884 yılında doğdu. Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen sıfatlarının hepsini hak edecek işler yaptı ve Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesinden dolayı Halide Onbaşı ismine layık görüldü.1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatip olan Halide Edib Adıvar, Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev yapmış bir sivil olmasına rağmen rütbe alarak savaş kahramanı sayıldı.. Aynı zamanda Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yaptı. II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte yazarlığa başlayan Halide Edib; yazdığı yirmi bir roman, dört hikâye kitabı, iki tiyatro eseri ve çeşitli incelemeleriyle Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri Türk edebiyatının en çok eser veren yazarlarındandır. Sinekli Bakkal adlı romanı, en bilinen eseridir. Eserlerinde kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer vermiş, yazıları ile kadın hakları savunuculuğu yapmıştır. Birçok kitabı sinemaya ve televizyon dizilerine uyarlandı.

 
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HABER YORUMLARI
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Korkmaz Topçu

bu dizinin oyuncuları gezici memleket düşmanı yayınlandığı kanalda malum, lütfengerek yok böyle haberlere

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Emireri

Allah aşkınamagazintuzağına düşmeyin

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Fatih Mehmet

Akit ne zamandan beri Doğan medyanın hergelelerinin reklamını yapar oldu.

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Münir

O kadının din düşmanı olduğunu bilseydiniz izler miydiniz

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