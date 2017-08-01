Vatandaşlıktan çıkarılmıştı... Geri döneceğim dedi...

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzası ile Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan ve ABD'de bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, "Ukrayna'ya geri dönmeye hazırlanıyorum." dedi.

Saakaşvili, başkent Kiev'de, partisi Yeni Güçler Hareketi'nin merkezine video konferans yoluyla bağlanarak basına açıklamalarda bulundu.

ABD'ye vize ile gittiğini ve bu sayede orada bulunduğunu anlatan Saakaşvili, "Eve dönmem lazım, bir yol bulacağım. ABD'nin ya da başka ülkelerin korumasını kullanmayı planlamıyorum. Ukrayna'ya geri dönmeye hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Saakaşvili, Ukrayna'ya ne zaman döneceği hususunda bilgi vermezken, tarih belirlediğinde bunu kamuoyu ile paylaşacağını ifade etti.

Geçen hafta eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti. Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkartılan Saakaşvili'nin şu an hiçbir ülkenin vatandaşı olmadığı belirtiliyor.