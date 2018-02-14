Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e Zeytin Dalı Harekâtı’nda 25’inci gün geride bırakılırken Türk Tabipler Birliği’nin harekata karşı bildirimde bulunması ve Türk Mimar ve Mühendis Odası’nın da benzer açıklamada bulunmasına tepki dinmiyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:22
Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor

RESUL EKREM ŞAHAN Odalarının seçimlerine ilişkin konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 23. Dönem Olağan Genel Kurulu 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10.00 da İMO Ankara Şubesi’nde yapılacağını söyledi. Sözen, “Bu meslek odalarının marjinal gruplardan ve Terör sevicilerinden temizlenmesi için bu meslek odalarına kayıtlı sağduyulu, vatansever üyelerin muhakkak suretle gidip oylarını kullanıp özgür iradelerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Vatanseverlik evinde oturarak ahkam kesmekle olmuyor. Herkes tarafını net seçmelidir. Bu zor günlerde tarafsız olan bertaraf olur. Vatanımız için, milletimize ve ülkemize hizmet için muhakkak suretle herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bu seçimlere katılacak olan milli ve manevi değerleri yüksek olan İnşaat Mühendisleri’ne destek verilmesi ülkemize ve memleketimize verilecek destekle eş değerdir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:22
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Ankara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi uçuracak Rusya planı! 100 milyar dolar...
    1. Türkiye'yi uçuracak Rusya planı! 100..
    2. ABD Türkiye'ye bunu yapamadığı için..
    3. ABD'de neler oluyor? Önce Trump'ın..
    4. TRT'nin unutulmaz isminden kötü haber
    5. Rusya son 20 yılın rekorunu kırdı
    6. Kullanılması yasaklanmıştı! Afrin'de..
    7. 'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse..
    8. MEB Müsteşarı Tekin'den yönetmelik..
    9. Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    10. Türk füzeleri vurmadan önceki son kare!
    11. Türkler tatil için rotayı Rusya’ya..
    12. Rusya'dan ABD saldırısı hakkında flaş..
    13. Finale kalan Nurten öğretmen adını..
    14. 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor
    15. Türk bilim insanları yaptı! 180 milyon..
    16. İstanbul Üsküdar'da banka soygunu
    17. İttifak için kritik görüşme! Erdoğan'a..
    18. CHP'den skandal Enis Berberoğlu..
    19. İdlib’de 300 bin sivil yer değiştirdi
    20. İbrahim Kalın meydan okudu: Biz..
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’