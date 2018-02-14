Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor

RESUL EKREM ŞAHAN Odalarının seçimlerine ilişkin konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 23. Dönem Olağan Genel Kurulu 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10.00 da İMO Ankara Şubesi’nde yapılacağını söyledi. Sözen, “Bu meslek odalarının marjinal gruplardan ve Terör sevicilerinden temizlenmesi için bu meslek odalarına kayıtlı sağduyulu, vatansever üyelerin muhakkak suretle gidip oylarını kullanıp özgür iradelerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Vatanseverlik evinde oturarak ahkam kesmekle olmuyor. Herkes tarafını net seçmelidir. Bu zor günlerde tarafsız olan bertaraf olur. Vatanımız için, milletimize ve ülkemize hizmet için muhakkak suretle herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bu seçimlere katılacak olan milli ve manevi değerleri yüksek olan İnşaat Mühendisleri’ne destek verilmesi ülkemize ve memleketimize verilecek destekle eş değerdir” ifadelerini kullandı.