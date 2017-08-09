Vatandaşların "GDO" endişesi! Biyogüvenlik Kurulu bunları açıklasın

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, vatandaşların genetiği değiştirilmiş (GDO'lu) yemlerden yiyen hayvanların etini, sütünü, yumurtasını bilmeden tükettiklerini belirterek, "Hayvan yemi olarak ithal edilen GDO'ların yasa dışı yollardan doğrudan soframıza girip girmediği de tüketicileri korkutuyor." dedi.

Vargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genetiği değiştirilmiş dört yeni hayvan yemiyle birlikte 2011 yılından bu yana 10'u soya, 26'sı mısır olmak üzere, toplam 36 GDO'lu yeme izin verildiğini bildirdi.

Tüketicilerin kendilerine başvurarak, en ucuz protein kaynağı olan tavukta GDO'lu yemlerin neden bu kadar fazla kullanımına izin verildiğini sorduklarını dile getiren Vargı, birçok kişinin bu nedenle tavuk eti yemekten vazgeçtiğini söyledi.

Vargı, vatandaşların söz konusu yemleri yiyen hayvanların etini, sütünü, yumurtasını bilmeden tükettiklerinin altını çizerek, "Her ne kadar Türkiye'de doğrudan insan gıdası için GDO'ya izin verilmemiş olsa bile bu yemleri yiyen hayvanların etini, sütünü, yumurtasını yediğimiz için dolaylı yoldan GDO soframıza kadar geliyor. Hayvan yemi olarak ithal edilen bu GDO'ların yasa dışı yollardan doğrudan soframıza girip girmediği tüketicileri korkutuyor." diye konuştu.

"Tüketici bilgilendirilmeli"

Ekmek katkı maddelerinin martta GDO'lu çıktığını, kontrolü yapılan 7 çeşit kıymanın ise GDO'lu soyadan yapıldığı yönündeki açıklamaların basına yansıdığını hatırlatan Vargı, şunları kaydetti:

"Bu markalar hiçbir zaman tüketiciye açıklanmadı. Tüketicinin evrensel bilgilenme hakkı doğrultusunda öncelikle tüketiciye bu GDO'lu ürünleri yediren firmaların adlarının açıklanmasını istiyoruz. Hayvan yemi olarak ithal edilen GDO'lu ürünlerin tüketicinin sofrasına gıda olarak gelmemesi mümkün değil. Biz onları yiyoruz ve sonuçta ne gibi hastalıklara yakalanacağımızı bilmiyoruz. Biyogüvenlik Kurulu, GDO'lu ürünlere izin verirken bu halkı da düşünsün."

Vargı, tavuğun en ucuz protein kaynaklarından biri olmasına karşın GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların tüketiciye güven vermediğini, tavukçuluk sektörü temsilcilerinin vatandaşların güvenini kazanmak için çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.